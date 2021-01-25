Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В Саратовской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

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Отмечается, что «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля - Daewoo и Opel. Дорожный инцидент произошел на трассе Энгельс - Ершов - Озинки.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

На прошлой неделе 22 января сообщалось, что в Саратовской области в ДТП погибли три человека.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Саратовская ОбластьДТП
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