Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом
25 января 202120:33
В Саратовской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Отмечается, что «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля - Daewoo и Opel. Дорожный инцидент произошел на трассе Энгельс - Ершов - Озинки.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
На прошлой неделе 22 января сообщалось, что в Саратовской области в ДТП погибли три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru