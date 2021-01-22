В результате аварии в Саратовской области погибли три человека

ДТП с двумя легковыми машинами произошло в Саратовской области, три человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Столкновение произошло на 317-м километре трассы "Саратов - Балашов" около 19:50 по местному времени (18:50 по московскому). По данным областного ГИБДД, водители автомобилей Datsun и ВАЗ-2114 скончались на месте.

Также от полученных травм погибла пассажир ВАЗ-2114. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП и личности водителей.

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Фото: vk.com/saratov.life
ТЕГИ:ГибельДТПСаратовская Область
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