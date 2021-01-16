В Москве под колесами BMW погиб водитель замминистра
Под колесами BMW-«семерка» из-за собственной невнимательности погиб водитель автомобиля, cообщает Baza.
Известна личность погибшего - водитель заместителя министра юстиции Али Алханова.
«Мужчина забыл переключить коробку передач в положение Parking, оставив ее на Drive. Погибший попытался собственными силами остановить покатившийся автомобиль, вместо того, чтобы запрыгнуть внутрь и нажать на тормоз», - поясняет издание со ссылкой на выводы полицейских.
По их данным, двухтонная иномарка прижала мужчину к будке охраны. Водитель умер на месте.
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