В Москве под колесами BMW погиб водитель замминистра

Под колесами BMW-«семерка» из-за собственной невнимательности погиб водитель автомобиля, cообщает Baza.

Известна личность погибшего - водитель заместителя министра юстиции Али Алханова.

«Мужчина забыл переключить коробку передач в положение Parking, оставив ее на Drive. Погибший попытался собственными силами остановить покатившийся автомобиль, вместо того, чтобы запрыгнуть внутрь и нажать на тормоз», - поясняет издание со ссылкой на выводы полицейских.

По их данным, двухтонная иномарка прижала мужчину к будке охраны. Водитель умер на месте.

