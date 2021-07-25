Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Подмосковье

Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье, сообщает полиция области.

Пять человек погибли в ДТП под Севастополем

24 июля около 20:10 на 20 км автодороги Коломна - Сельниково в районе деревни Нестерово Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с «КАМАЗом».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В этот же день пять человек погибли в аварии с перевернувшимся легковым автомобилем в Республике Тыва.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДТППодмосковье
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