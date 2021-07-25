Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Подмосковье
25 июля 202103:02
Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье, сообщает полиция области.
24 июля около 20:10 на 20 км автодороги Коломна - Сельниково в районе деревни Нестерово Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с «КАМАЗом».
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В этот же день пять человек погибли в аварии с перевернувшимся легковым автомобилем в Республике Тыва.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru