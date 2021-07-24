Пять человек погибли в ДТП в Туве
Пять человек погибли в аварии с перевернувшимся легковым автомобилем в Республике Тыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
По предварительной информации, на трассе в Барун-Хемчикском районе 37-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и съехал с дороги, допустив опрокидывание автомобиля.
«Предварительно, на момент автоаварии в салоне находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний. В результате ДТП скончались все участники дорожного движения», — сообщили в МВД.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
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