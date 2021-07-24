Пять человек погибли в ДТП в Туве

Пять человек погибли в аварии с перевернувшимся легковым автомобилем в Республике Тыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По предварительной информации, на трассе в Барун-Хемчикском районе 37-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и съехал с дороги, допустив опрокидывание автомобиля.

«Предварительно, на момент автоаварии в салоне находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний. В результате ДТП скончались все участники дорожного движения», — сообщили в МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

