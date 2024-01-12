Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Пензенской области

В районе населенного пункта Средняя Елюзань в Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка, сообщает «РЕН ТВ».

Семь человек погибли в смертельном ДТП в Пензенской области

По предварительным данным, погибли четыре человека.

На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее в Кировской области в ДТП на трассе «Вятка» пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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