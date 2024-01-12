Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Пензенской области
12 января 202400:01
В районе населенного пункта Средняя Елюзань в Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка, сообщает «РЕН ТВ».
По предварительным данным, погибли четыре человека.
На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Ранее в Кировской области в ДТП на трассе «Вятка» пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru