Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Башкирии

В Башкирии произошло столкновение грузовика и легковушки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и такси в центре Москвы

ДТП случилось на 64-м км автодороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли в Чекмагушевском районе, где столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ.

В результате происшествия четыре человека погибли, еще десять человек, включая одного ребенка, получили травмы. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее Таганский суд Москвы на два месяца арестовал водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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