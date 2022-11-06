Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Башкирии
В Башкирии произошло столкновение грузовика и легковушки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
ДТП случилось на 64-м км автодороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли в Чекмагушевском районе, где столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ.
В результате происшествия четыре человека погибли, еще десять человек, включая одного ребенка, получили травмы. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в больнице.
Ранее Таганский суд Москвы на два месяца арестовал водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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