Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Башкирии

ДТП случилось на 64-м км автодороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли в Чекмагушевском районе, где столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ.

В результате происшествия четыре человека погибли, еще десять человек, включая одного ребенка, получили травмы. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее Таганский суд Москвы на два месяца арестовал водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

