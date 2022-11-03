Водителя раздавившего такси грузовика отправили в СИЗО
Таганский суд Москвы на два месяца арестовал водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП в центре столицы, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Сообщается, что 27-летний мужчина признал свою вину и попросил прощения. По его словам, он испугался, поэтому покинул место аварии.
В СИЗО предполагаемый виновник пробудет до 2 января 2023 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Москве на улице 1905 года грузовик на большой скорости врезался в отъезжающее от остановки такси, сообщает RT. Водитель и пассажирка такси погибли на месте.
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