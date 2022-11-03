Водителя раздавившего такси грузовика отправили в СИЗО

Сообщается, что 27-летний мужчина признал свою вину и попросил прощения. По его словам, он испугался, поэтому покинул место аварии.

В СИЗО предполагаемый виновник пробудет до 2 января 2023 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве на улице 1905 года грузовик на большой скорости врезался в отъезжающее от остановки такси, сообщает RT. Водитель и пассажирка такси погибли на месте.

