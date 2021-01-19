Четыре человека погибли при пожаре в гаражном комплексе Новосибирска

Четыре человека погибли минувшей ночью в результате пожара на площади 120 квадратных метров в гаражном комплексе в Новосибирске, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ региона.

По прибытии спасателей горела кровля двухэтажного строения. Первый этаж гаража кирпичный, второй - деревянный.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. Продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди.