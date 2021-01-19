Четыре человека погибли при пожаре в гаражном комплексе Новосибирска

Четыре человека погибли минувшей ночью в результате пожара на площади 120 квадратных метров в гаражном комплексе в Новосибирске, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ региона.

По прибытии спасателей горела кровля двухэтажного строения. Первый этаж гаража кирпичный, второй - деревянный.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. Продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди.

В многоэтажке на западе Москвы произошел пожар

17 января трое взрослых и ребенок погибли в результате пожара в одной из квартир Петрозаводска.

Возгорание случилось в квартире многоквартирного дома. При тушении огня были найдены тела двух погибших женщин и одного мужчины.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:НовосибирскПожар
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