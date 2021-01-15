В многоэтажке на западе Москвы произошел пожар

На верхних этажах многоэтажного дома на западе Москвы произошел пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло на 12-м этаже в доме на улице Берзарина.

По данным агентства, из окон горящей квартиры люди просят о помощи. Из окон идет густой черный дым. Сейчас эвакуированы два человека. На место пожара должны выехать пять машин скорой помощи.

Площадь пожара, а также информация о пострадавших уточняется.

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман эфире НСН рассказал, как спастись в многоэтажке при пожаре на нижних этажах. Он прокомментировал пожар, произошедший на этой неделе в девятиэтажном доме Екатеринбурга, в котором погибли восемь жильцов.



