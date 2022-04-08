Минюст РФ включил в реестр иноагентов рэпера Face и журналиста Марка Фейгина

Министерство юстиции РФ добавило шесть человек в обновленный реестр иноагентов-физлиц, в него вошли рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом «Face», и журналист Марк Фейгин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Также в этом списке оказались: Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов, Дмитрий Дубровский. Теперь в перечне 133 СМИ-иноагента.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.

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Фото: Instagram/facepublicenemy
ТЕГИ:Иноагенты
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