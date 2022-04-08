Минюст РФ включил в реестр иноагентов рэпера Face и журналиста Марка Фейгина
Министерство юстиции РФ добавило шесть человек в обновленный реестр иноагентов-физлиц, в него вошли рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом «Face», и журналист Марк Фейгин. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также в этом списке оказались: Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов, Дмитрий Дубровский. Теперь в перечне 133 СМИ-иноагента.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- Глава ЕК: Венгрия нарушит санкции ЕС при оплате российского газа в рублях
- Минюст РФ включил в реестр иноагентов рэпера Face и журналиста Марка Фейгина
- Пентагон обвинил Россию в обстреле Краматорска
- Доллар подорожал на 33 копейки, евро - на 1,25 рубля
- Минюст исключил 15 организаций из реестра филиалов иностранных НПО
- МИД РФ: Киев ответит за обстрел Краматорска
- Росстат: ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%
- СМИ: Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге
- В NASA решили продолжать сотрудничество с Россией в космосе
- СК РФ возбудил дело по факту гибели людей после ракетного удара в Краматорске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru