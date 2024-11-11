Четвертую за день украинскую ракету сбили в небе над Курской областью
11 ноября 202414:23
Четвертую за день украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Глава региона выразил благодарность военнослужащим подразделений ПВО.
Первую ракету за сегодня российские средство ПВО сбили около 13 часов, следующую - спустя полчаса, третья ракета была уничтожена в 14 часов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ продолжают успешно отражать попытки вторжения ВСУ в Курскую область, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru