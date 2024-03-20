Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке беспилотника в ДНР

Огнеборцы тушили пожар, начавшийся из-за украинского обстрела. В это время ВСУ повторно сбросили с дрона взрывоопасный предмет.



Личный состав успел спуститься в укрытие. Когда угроза миновала, они вернулись в подразделение, от госпитализации отказались. Повреждения получили штабной автомобиль и автоцистерна.

Ранее над Курской областью уничтожили украинскую зенитную управляемую ракету С-200, обломки упали в некоторых районах Курска, напоминает RT. Никто не пострадал.

