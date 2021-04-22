Четверо сирийских военных пострадали при ракетной атаке Израиля
Четверо военных армии Сирии пострадали во время ракетной атаки со стороны Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Сирии.
Предполагается, что ракеты были выпущены с Голанских высот и направлены на объекты в окрестностях Дамаска. Сообщается, что сирийские средства ПВО отразили большинство ракет. При ракетном ударе также был нанесен материальный ущерб.
В свою очередь в Израиле сообщили, что нанесли удар в качестве ответной реакции на запуск сирийской ракеты, которая упала в пустыне Негев недалеко от израильского Ядерного исследовательского центра.
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