Четверо пострадавших остаются в больнице подмосковного Видного после атаки БПЛА

Среди пострадавших 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков. Врачи также осмотрели годовалого сына женщины - травм и повреждений у ребенка не обнаружено - от осколков мальчика прикрыла бабушка.



Губернатор региона поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилья.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России устанавливает точные места запуска беспилотников с территории Украины, напоминает RT.

