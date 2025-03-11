Четверо пострадавших остаются в больнице подмосковного Видного после атаки БПЛА

В больнице Видного сейчас остаются четверо пострадавших, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Среди пострадавших 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков. Врачи также осмотрели годовалого сына женщины - травм и повреждений у ребенка не обнаружено - от осколков мальчика прикрыла бабушка.

Губернатор региона поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилья.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России устанавливает точные места запуска беспилотников с территории Украины, напоминает RT.

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ФОТО: губернатор Московской области Андрей Воробьев
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