Четверо пострадавших остаются в больнице подмосковного Видного после атаки БПЛА
В больнице Видного сейчас остаются четверо пострадавших, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Среди пострадавших 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков. Врачи также осмотрели годовалого сына женщины - травм и повреждений у ребенка не обнаружено - от осколков мальчика прикрыла бабушка.
Губернатор региона поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилья.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России устанавливает точные места запуска беспилотников с территории Украины, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: В Кремле хотят видеть Сирию единой и дружественной
- «Какой кусок вытащили!» Емельяненко рассказал об операции на позвоночнике
- Рособрнадзор сообщил о нарушениях в вузах, тестирующих мигрантов на знание русского языка
- Генсек ОБСЕ признал, что организация «не в лучшей форме»
- Блогер Фридман оказался рядом с местом атаки дронов ВСУ в Москве
- Обломки неразорвавшегося украинского беспилотника обнаружили в Москве
- Четверо пострадавших остаются в больнице подмосковного Видного после атаки БПЛА
- Возле жилого дома в Черноголовке нашли ударный БПЛА
- Следы наркотиков нашли в анализах водителя, сбившего людей в Казани
- «Не наше дело»: Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru