Четверо пострадали и двое погибли во время стрельбы в гимназии в Брянске
7 декабря 202310:10
Городская администрация сообщает, что в результате стрельбы в Брянской школе два человека погибли, четверо пострадали.
МВД по Брянской области в свою очередь сообщает о трех пострадавших при стрельбе в учебном заведение. Факт самоубийства стрелявшей подтвердили в ведомстве.
Мотивы и обстоятельства произошедшего пока не известны, их устанавливают, добавили в МВД.
Telegram-каналу Mash школьники рассказали, что, услышав стрельбу, сразу же забаррикадировались в классах, раздевалках и туалетах, как учили их учителя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru