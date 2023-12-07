Четверо пострадали и двое погибли во время стрельбы в гимназии в Брянске

Городская администрация сообщает, что в результате стрельбы в Брянской школе два человека погибли, четверо пострадали.

СМИ: Школьница устроила стрельбу в брянской школе

МВД по Брянской области в свою очередь сообщает о трех пострадавших при стрельбе в учебном заведение. Факт самоубийства стрелявшей подтвердили в ведомстве.

Мотивы и обстоятельства произошедшего пока не известны, их устанавливают, добавили в МВД.

Telegram-каналу Mash школьники рассказали, что, услышав стрельбу, сразу же забаррикадировались в классах, раздевалках и туалетах, как учили их учителя.

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ФОТО: Скрин с видео
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