Оператор «России 24» и трое бойцов самообороны подорвались на мине под Белгородом

По его словам, трое из пострадавших - бойцы самообороны. Также был ранен один сотрудник телеканала «Россия 24», его доставили в больницу в тяжелом состоянии.



На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков заявлял, что бойцы белгородской самообороны пострадали при атаке украинского беспилотника в Борисовском районе, напоминает RT.

