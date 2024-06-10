Оператор «России 24» и трое бойцов самообороны подорвались на мине под Белгородом

Четыре человека пострадали в результате подрыва на мине в Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, трое из пострадавших - бойцы самообороны. Также был ранен один сотрудник телеканала «Россия 24», его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков заявлял, что бойцы белгородской самообороны пострадали при атаке украинского беспилотника в Борисовском районе, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеСпецоперацияВСУУкраинаВзрывБелгородская область

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