Украинские БПЛА сбросили взрывные устройства в белгородском селе Безымено

По его словам, один дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль. Пассажиры и водитель успели покинуть транспортное средство, пострадавших нет.

Второй беспилотник сбросил взрывчатку на административное здание. В результате пробита крыша.

По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны перехватили 66 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Радиоточка НСН».

