Украинские БПЛА сбросили взрывные устройства в белгородском селе Безымено
Село Безымено Белгородской области подверглось нападению двух украинских беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль. Пассажиры и водитель успели покинуть транспортное средство, пострадавших нет.
Второй беспилотник сбросил взрывчатку на административное здание. В результате пробита крыша.
По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны перехватили 66 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru