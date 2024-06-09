Украинские БПЛА сбросили взрывные устройства в белгородском селе Безымено

Село Безымено Белгородской области подверглось нападению двух украинских беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ за день пытались атаковать Курскую область с помощью 15 дронов

По его словам, один дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль. Пассажиры и водитель успели покинуть транспортное средство, пострадавших нет.

Второй беспилотник сбросил взрывчатку на административное здание. В результате пробита крыша.

По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны перехватили 66 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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