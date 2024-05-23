В суде заявили, что замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии

Начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде, передает РИА Новости.

Сообщается также, что Шамарин был арестован на два месяца - до 21 июля.

По данным СМИ, у Шамарина прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его итогам генерал был доставлен на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета.

Ранее по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и руководитель главного управления кадров военного ведомства Юрий Кузнецов. Позже по делу о мошенничестве арестовали экс-командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова, передает «Радиоточка НСН».

