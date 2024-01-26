Черные ящики сбитого Ил-76 смогут расшифровать

Черные ящики сбитого украинской стороной Ил-76 доставили в столичную спецлабораторию на экспертизу, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Отмечается, что бортовые самописцы находятся в пригодном для расшифровки состоянии.

По данным министерства обороны России на борту сбитого самолета находились 74 человека, из них 65 — украинские военнопленные, которых везли на обмен.

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список погибших членов экипажа Ил-76. Как отмечает RT, среди них: командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, бортовой техник Житенев, бортовой радист Саблинский.

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