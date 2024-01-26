Черные ящики сбитого Ил-76 смогут расшифровать

Отмечается, что бортовые самописцы находятся в пригодном для расшифровки состоянии.



По данным министерства обороны России на борту сбитого самолета находились 74 человека, из них 65 — украинские военнопленные, которых везли на обмен.

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список погибших членов экипажа Ил-76. Как отмечает RT, среди них: командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, бортовой техник Житенев, бортовой радист Саблинский.

