Появилось еще одно видео момента крушения украинского «Боинга»
Корреспондент BBC в Иране Али Хашем выложил в своем Twitter видео, на котором запечатлен момент крушения самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины».
Видеозапись была сделана в салоне двигавшегося по трассе автомобиля. На 56-й секунде записи видна мощная вспышка от взрыва самолета, врезавшегося в землю.
Накануне в интернете были опубликованы еще две видеозаписи момента крушения «Боинга», снятые с других мест.
Украинский «Боинг», выполнявший рейс Тегеран – Киев, разбился 8 января спустя несколько минут после вылета. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
В Тегеране пока придерживаются версии о том, что самолет упал по техническим причинам. Однако на Западе все увереннее заявляют о том, что самолет был по ошибке сбит системами иранской ПВО.
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