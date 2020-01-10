Появилось еще одно видео момента крушения украинского «Боинга»

10 января 202011:46

Корреспондент BBC в Иране Али Хашем выложил в своем Twitter видео, на котором запечатлен момент крушения самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины».

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Видеозапись была сделана в салоне двигавшегося по трассе автомобиля. На 56-й секунде записи видна мощная вспышка от взрыва самолета, врезавшегося в землю.

Накануне в интернете были опубликованы еще две видеозаписи момента крушения «Боинга», снятые с других мест.

Украинский «Боинг», выполнявший рейс Тегеран – Киев, разбился 8 января спустя несколько минут после вылета. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

В Тегеране пока придерживаются версии о том, что самолет упал по техническим причинам. Однако на Западе все увереннее заявляют о том, что самолет был по ошибке сбит системами иранской ПВО.

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ФОТО: twitter.com/alihashem_tv
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