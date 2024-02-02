СМИ: Экс-футболиста сборной Боливии убили во время матча

По данным издания, ЧП произошло на поле. Во время матча Хауреги, выступавший за команду «Атлетико Сан-Луис Рей», подошел к кромке, чтобы выпить воды. К спортсмену подбежал неизвестный, выстрелил в 38-летнего футболиста шесть раз и скрылся.

Клуб выразил соболезнования в связи с гибелью игрока.

Серхио Хауреги завершил профессиональную карьеру в 2012 году, спортсмен сыграл за сборную Боливии в 13 матчах.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир в истории сборной Панамы Луис Техада умер от сердечного приступа, футболисту был 41 год, напоминает RT.

