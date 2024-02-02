СМИ: Экс-футболиста сборной Боливии убили во время матча
Бывшего игрока сборной Боливии по футболу Серхио Хауреги убили во время любительского товарищеского матча в Мексике. Об этом пишет Proceso.
По данным издания, ЧП произошло на поле. Во время матча Хауреги, выступавший за команду «Атлетико Сан-Луис Рей», подошел к кромке, чтобы выпить воды. К спортсмену подбежал неизвестный, выстрелил в 38-летнего футболиста шесть раз и скрылся.
Клуб выразил соболезнования в связи с гибелью игрока.
Серхио Хауреги завершил профессиональную карьеру в 2012 году, спортсмен сыграл за сборную Боливии в 13 матчах.
Ранее стало известно, что лучший бомбардир в истории сборной Панамы Луис Техада умер от сердечного приступа, футболисту был 41 год, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru