Челябинского маньяка, 14 лет державшего в плену девушку, арестовали на 2 месяца

Центральный районный суд Челябинска арестовал до 30 сентября Владимира Ческидова. Его обвиняют в похищении и изнасилованиях девушки, которую он держал в плену, а также убийстве человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Жертва скопинского маньяка пожелала спасенной из 14-летнего плена россиянке душевных сил

Покрывавшей его матери также предъявлено обвинение в похищении человека.

Сам Ческидов во время общения с журналистами заявил, что не насиловал Екатерину, которую держал в плену, и уверяет, что все было по любви.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ЗаключенныеСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры