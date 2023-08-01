Челябинского маньяка, 14 лет державшего в плену девушку, арестовали на 2 месяца
1 августа 202314:20
Центральный районный суд Челябинска арестовал до 30 сентября Владимира Ческидова. Его обвиняют в похищении и изнасилованиях девушки, которую он держал в плену, а также убийстве человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Покрывавшей его матери также предъявлено обвинение в похищении человека.
Сам Ческидов во время общения с журналистами заявил, что не насиловал Екатерину, которую держал в плену, и уверяет, что все было по любви.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru