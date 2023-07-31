Жертва скопинского маньяка пожелала спасенной из 14-летнего плена россиянке душевных сил

По её словам, самое главное, что спасённая из заточения россиянка осталась жива.

«Пусть её близкие люди позаботятся о ней. Любовь и забота близких всегда лечит», — отметила Мартынова, пожелав пострадавшей душевных сил, чтобы она смогла «пережить этот кошмар».

Ранее Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в похищении человека: по данным правоохранителей, мужчина с 2009 года удерживал в своем доме девушку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

