Жертва скопинского маньяка пожелала спасенной из 14-летнего плена россиянке душевных сил
Екатерина Мартынова, которую скопинский маньяк Виктор Мохов в течение 3,5 лет вместе с подругой удерживал и насиловал в самодельном бункере, заявила, что ей очень жаль женщину, которую 14 лет удерживали в плену, сообщает «Лента.ру».
По её словам, самое главное, что спасённая из заточения россиянка осталась жива.
«Пусть её близкие люди позаботятся о ней. Любовь и забота близких всегда лечит», — отметила Мартынова, пожелав пострадавшей душевных сил, чтобы она смогла «пережить этот кошмар».
Ранее Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в похищении человека: по данным правоохранителей, мужчина с 2009 года удерживал в своем доме девушку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru