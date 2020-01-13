Человек выпал из самолета в Хельсинки
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета в аэропорту финской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Отмечается, что самолет стоял на парковке и в нем находился только экипаж без пассажиров. В настоящее время начато расследование случившегося.
Как пишет агентство, пострадавший получил травмы, состояние его здоровья не уточняется.
Ранее 10 января НСН сообщала о жесткой посадке самолета российской авиакомпании Nordwind в Анталье. В результате жесткого приземления самолет получил серьезные повреждения, что стало решением списать лайнер.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Захарова прокомментировала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от фашистов
- Лавров увидел прогресс в межливийских переговорах в Москве
- Затулин: СБУ готовила теракт на Крымском мосту для Путина
- Иран хочет засудить Трампа за убийство генерала Сулеймани
- Al Arabia сообщил о срыве переговоров по Ливии в Москве