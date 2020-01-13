Человек выпал из самолета в Хельсинки

Отмечается, что самолет стоял на парковке и в нем находился только экипаж без пассажиров. В настоящее время начато расследование случившегося.

Как пишет агентство, пострадавший получил травмы, состояние его здоровья не уточняется.

Ранее 10 января НСН сообщала о жесткой посадке самолета российской авиакомпании Nordwind в Анталье. В результате жесткого приземления самолет получил серьезные повреждения, что стало решением списать лайнер.