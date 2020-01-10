Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье
Ветер стал причиной жесткой посадки самолета российской авиакомпании Nordwind в Анталье. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Отмечается, что в момент ЧП пассажиров борту не было. В результате жесткого приземления пассажирский самолет получил серьезные повреждения. Передняя стойка шасси пробила фюзеляж и «вышла» в салон. Машина будет списана.
Напомним, самолет вылетел в Анталью для того, чтобы забрать группу туристов. В настоящий момент за путешественниками уже вылетел резервный борт.
Ранее сегодня НСН писала, что на Таймыре совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 17 человек.
Машина приземлилась примерно в 200 километрах от Хатанги в Красноярском крае после отказа двигателя. Отмечается, что вертолет перевозил детей – школьников везли в интернат после окончания каникул.
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