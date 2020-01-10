Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

Ветер стал причиной жесткой посадки самолета российской авиакомпании Nordwind в Анталье. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Отмечается, что в момент ЧП пассажиров борту не было. В результате жесткого приземления пассажирский самолет получил серьезные повреждения. Передняя стойка шасси пробила фюзеляж и «вышла» в салон. Машина будет списана.

Напомним, самолет вылетел в Анталью для того, чтобы забрать группу туристов. В настоящий момент за путешественниками уже вылетел резервный борт.