При обстреле Белгородской области пострадали шесть взрослых и ребенок

В результате обстрела со стороны ВСУ по Белгороду и Белгородскому району пострадали семь мирных жителей, включая ребенка. Об этом в своем Telegram-канаде сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшие — четыре женщины, два мужчины и один ребенок. Женщина получила осколочное ранение шеи, другая — баротравму, две женщины — контузии.