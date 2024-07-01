При обстреле Белгородской области пострадали шесть взрослых и ребенок

В результате обстрела со стороны ВСУ по Белгороду и Белгородскому району пострадали семь мирных жителей, включая ребенка. Об этом в своем Telegram-канаде сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшие — четыре женщины, два мужчины и один ребенок. Женщина получила осколочное ранение шеи, другая — баротравму, две женщины — контузии.

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У одного из мужчин диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Второй мужчина также получил баротравму и был доставлен в Областную клиническую больницу. Ребенок пострадал в поселке Майский в Белгородском районе.

По словам Гладкова, в результате обстрела в Белгороде пострадали 22 частных дома: повреждены окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Сейчас для ликвидации последствий на месте работают оперативные службы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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