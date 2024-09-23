Частный гидроплан совершил аварийную посадку под Серпуховом

Сообщается, что в инциденте участвовал гидроплан «Борей АэроВолга», пассажиры которого (двое мужчин и девушка) находились в нетрезвом состоянии. По предварительным данным, пилот попытался посадить на воду самолет, но забыл убрать шасси, из-за чего летательный аппарат перевернулся.

В результате инцидента никто не пострадал — пассажиров гидроплана спасли местные рыбаки.

Сейчас следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее частный самолет потерпел крушение в американском штате Вермонт.

