Частный гидроплан совершил аварийную посадку под Серпуховом
Частный самолет совершил аварийную посадку на поверхность реки Ока близ аэродрома Пущино (Серпухов). Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Сообщается, что в инциденте участвовал гидроплан «Борей АэроВолга», пассажиры которого (двое мужчин и девушка) находились в нетрезвом состоянии. По предварительным данным, пилот попытался посадить на воду самолет, но забыл убрать шасси, из-за чего летательный аппарат перевернулся.
В результате инцидента никто не пострадал — пассажиров гидроплана спасли местные рыбаки.
Сейчас следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее частный самолет потерпел крушение в американском штате Вермонт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru