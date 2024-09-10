Четыре человека погибли при крушении частного самолета в США
Частный самолёт потерпел крушение в американском штате Вермонт. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Речь идёт о воздушном судне, совершавшем перелёт из города Феррисбург в штат Коннектикут. Поиски начались после того, как с полицией связались родственники пассажиров.
В результате крушения погибли четыре человека. Среди них Пол Пеллетье, работавший преподавателем аэрокосмической и производственной дисциплин в Коннектикуте, а также его 15-летняя ученица Делайла Ван Несс и её мать Сьюзан Ван Несс.
По данным ABC News, Делайла брала у Пеллетье уроки полётов.
Причины инцидента выясняются.
Ранее одномоторный самолёт потерпел крушение близ города Андерсон в американском штате Индиана, четыре человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru