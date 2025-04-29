Вице-мэра Краснодара задержали после обысков
29 апреля 202512:49
Вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу задержали. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры.
По словам собеседника агентства, уголовное дело еще не возбуждено.
Ранее в кабинете чиновника прошли обыски. По данным СМИ, его подозревают в мошенничестве.
Всеволод Нетреба с прошлого года занимает пост замглавы города, координирующего работу по внутренней и информационной политике, общественной безопасности и правопорядку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru