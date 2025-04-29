Вице-мэра Краснодара задержали после обысков

Вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу задержали. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры.

У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски

По словам собеседника агентства, уголовное дело еще не возбуждено.

Ранее в кабинете чиновника прошли обыски. По данным СМИ, его подозревают в мошенничестве.

Всеволод Нетреба с прошлого года занимает пост замглавы города, координирующего работу по внутренней и информационной политике, общественной безопасности и правопорядку.


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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЗадержаниеЧиновникиКраснодар

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