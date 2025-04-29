Вице-мэра Краснодара задержали после обысков

Двое мирных жителей погибли в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области Президент России призвал дать отпор всем, кто пытается оправдывать преступления нацистов Губернатор Забайкалья раскритиковал работу патрулей, которые должны бороться с поджигателями леса СМИ: Елена Исинбаева должна ФНС более миллиона рублей Елена Малышева осудила тех, кто не оказывают первую помощь упавшим в обморок