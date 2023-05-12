Бывший замглавы ФСИН получил девять лет колонии за взятки

В сообщении говорится, что также его лишили специального звания генерал-лейтенанта внутренней службы ФСИН РФ и госнаграды, ему на 11 лет запретили занимать должности на госслужбе и оштрафовали на 43 млн 378 тысяч рублей.

Кроме того, был удовлетворён иск о взыскании с него в доход государства более 330 млн рублей.

По данным Следственного комитета РФ, действия Максименко привели к срыву исполнения федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», 19 госконтрактов не были исполнены.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшую помощницу экс-вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву, которую признали виновной в получении взяток, сообщает RT.