Бывший замглавы ФСИН получил девять лет колонии за взятки
Экс-замглаву ФСИН Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки и злоупотребления, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В сообщении говорится, что также его лишили специального звания генерал-лейтенанта внутренней службы ФСИН РФ и госнаграды, ему на 11 лет запретили занимать должности на госслужбе и оштрафовали на 43 млн 378 тысяч рублей.
Кроме того, был удовлетворён иск о взыскании с него в доход государства более 330 млн рублей.
По данным Следственного комитета РФ, действия Максименко привели к срыву исполнения федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», 19 госконтрактов не были исполнены.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшую помощницу экс-вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву, которую признали виновной в получении взяток, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru