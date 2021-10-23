Бывший заключенный объявлен в федеральный розыск за видео с тюремными пытками под Саратовом
Бывший заключенный программист Сергей Савельев объявлен МВД России в федеральный розыск после того, как мужчина передал правозащитному проекту gulagu.net съемки пыток в тюремной больнице под Саратовом.
32-летний уроженец Минска Сергей Савельев, «разыскивается по статье УК». Однако, в карточке в базе розыска МВД России не уточняется, по какому именно, отмечает ТАСС.
Напомним, в начале октября правозащитный проект Gulagu.net объявил, что получил вывезенный из России цифровой архив с видеозаписями пыток заключённых, издевательств над ним и изнасилований. Одним из таких мест названа областная туберкулезная больница №1 УФСИН по Саратовской области.
Следственный комитет на сегодня возбудил семь уголовных дел по данным фактам. Проведён ряд увольнений в системе ФСИН.
Прошедшим через издевательства в местах лишения свободы нужно давать полную информацию о пытках, иначе расследование таких дел не состоится, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Есть несколько регионов, откуда поступают сообщения о пытках, но за этим может ничего не стоять. У меня было одно сообщение из Саратовской туберкулезной больницы, но человек ничего конкретного не сказал и требовал его выпустить. Потом стали появляться видеозаписи освободившихся, к ним отнеслись серьезнее. Затем появилось это видео [с пытками над заключенным] и заявления от конкретных потерпевших, которые под своими фамилиями, а не под псевдонимом, рассказали, и это совершенно другое дело. Без этого сдвинуть с мертвой точки нельзя. Людям, которые прошли через пытки, нужно сообщать всё, иначе информация не подтвердится», - отметила Меркачева.
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