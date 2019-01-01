Утечка брома может стать серьёзной проблемой. Бывший эксперт ООН об инциденте в «Сколково»
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН рассказал НСН, насколько опасна для здоровья утечка брома.
В Москве в лаборатории инновационного центра «Сколково» разлилось пять граммов брома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Уточняется, в результате инцидента пострадали два человека, которые успели вдохнуть пары вещества. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Эвакуация сотрудников из-за разлива брома в лаборатории инновационного центра не проводилась. Известно, что на данный момент устранены все последствия выброса паров брома, также для работы нет никаких угроз.
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал в беседе с НСН, насколько это серьезное происшествие и чем опасен бром для здоровья.
«Если это радиоактивный бром, то, наверное, это происшествие. Если речь идет об обычном, то я думаю, что это не очень серьезное. Есть радиоактивный бром, который используется при лечении онкологических заболеваний. Если речь идет об этом, то, конечно, это происшествие. Как и все радиоактивные вещества, оно опасно тем, что может давать облучение органов, особенно при попадании внутрь организма», - пояснил собеседник НСН.
Ранее, 6 мая, сообщалось, что на химическом заводе «Азот» в Пермском крае произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека и ещё один пострадал. В эфире НСН военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, к каким последствиям может привести взрыв на опасном производстве. Он уточнил, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности на производстве.
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