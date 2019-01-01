Утечка брома может стать серьёзной проблемой. Бывший эксперт ООН об инциденте в «Сколково»

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал в беседе с НСН, насколько это серьезное происшествие и чем опасен бром для здоровья.

«Если это радиоактивный бром, то, наверное, это происшествие. Если речь идет об обычном, то я думаю, что это не очень серьезное. Есть радиоактивный бром, который используется при лечении онкологических заболеваний. Если речь идет об этом, то, конечно, это происшествие. Как и все радиоактивные вещества, оно опасно тем, что может давать облучение органов, особенно при попадании внутрь организма», - пояснил собеседник НСН.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что на химическом заводе «Азот» в Пермском крае произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека и ещё один пострадал. В эфире НСН военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, к каким последствиям может привести взрыв на опасном производстве. Он уточнил, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности на производстве.

