Происшествия

Утечка брома может стать серьёзной проблемой. Бывший эксперт ООН об инциденте в «Сколково»

22 мая17:15
Дарья Матвеева

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН рассказал НСН, насколько опасна для здоровья утечка брома.

В Москве в лаборатории инновационного центра «Сколково» разлилось пять граммов брома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Уточняется, в результате инцидента пострадали два человека, которые успели вдохнуть пары вещества. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Эвакуация сотрудников из-за разлива брома в лаборатории инновационного центра не проводилась. Известно, что на данный момент устранены все последствия выброса паров брома, также для работы нет никаких угроз.

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Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал в беседе с НСН, насколько это серьезное происшествие и чем опасен бром для здоровья.

«Если это радиоактивный бром, то, наверное, это происшествие. Если речь идет об обычном, то я думаю, что это не очень серьезное. Есть радиоактивный бром, который используется при лечении онкологических заболеваний. Если речь идет об этом, то, конечно, это происшествие. Как и все радиоактивные вещества, оно опасно тем, что может давать облучение органов, особенно при попадании внутрь организма», - пояснил собеседник НСН.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что на химическом заводе «Азот» в Пермском крае произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека и ещё один пострадал. В эфире НСН военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, к каким последствиям может привести взрыв на опасном производстве. Он уточнил, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности на производстве.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СколковоАварияУтечка

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