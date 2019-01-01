Происшествия

Названы катастрофические последствия взрыва на химзаводе в Пермском крае

6 мая11:20
Екатерина Клепко

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН объяснил НСН, в чём состоит опасность взрыва на таком вредном производстве.

На химическом заводе «Азот» в Пермском крае произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека и ещё один пострадал. Об этом сообщают местные СМИ.

В эфире НСН военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, к каким последствиям может привести взрыв на опасном производстве.

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«Любое химическое производство относится к первому или второму классу опасности. Поэтому это всё достаточно серьёзно. Нужно тщательно разбираться, что там произошло. Предприятие находится в жилой зоне, это, конечно, достаточно серьёзная опасность. Потому что такой взрыв сопоставим со взрывом химической бомбы. Могут быть поражены десятки, сотни или даже тысячи людей», - предостерёг эксперт.

По его словам, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности на производстве.

«Это связано в первую очередь с оптимизацией затрат на технику безопасности. Когда на ней экономят, когда не происходит должного обучения персонала, когда не соблюдаются необходимые нормы и правила, то происходят такие инциденты. Экономить на безопасности нельзя», - подчеркнул Никулин в интервью НСН.

Отметим, в региональном управлении МЧС сообщили, что горения в результате взрыва не было, и угрозы населению нет. По факту произошедшего руководство предприятия создало комиссию для внутреннего расследования причин хлопка, передаёт ТАСС.

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Фото: uralchem.ru
ТЕГИ:ВзрывыПермский Край

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