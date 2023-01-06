Бывший председатель правительства Дагестана погиб в автоаварии в Махачкале
Экс-председатель правительства Дагестана Магомед Абдулаев погиб в автомобильной аварии в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД региона.
5 января около 20 часов в Махачкале на улице Магомеда Гаджиева 55-летний житель Кизилюрта за рулем «ВАЗ-21214» сбил пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП 61-летний пешеход был доставлен в больницу, где скончался от полученных тяжких травм.
По данным РИА Новости, погибший — Абдулаев Магомед Имранович, бывший председатель правительства РД. Он возглавлял кабмин Дагестана с 2010 по 2013 год.
Ранее стало известно, что восемь человек, среди которых ребенок, пострадали в автоаварии на Севастопольском проспекте в Москве. Там столкнулись три автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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