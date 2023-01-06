Число пострадавших в автоаварии в Москве увеличилось до восьми

Восемь человек, среди которых ребенок, пострадали в автоаварии на Севастопольском проспекте в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

В Томской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

ДТП произошло вечером 5 января на Севастопольском проспекте, дом 7. Там столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, виновник аварии — водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее смертельная автоавария произошла на федеральной трассе М-6 «Каспий». Один человек скончался на месте, еще один пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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