Число пострадавших в автоаварии в Москве увеличилось до восьми

ДТП произошло вечером 5 января на Севастопольском проспекте, дом 7. Там столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, виновник аварии — водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее смертельная автоавария произошла на федеральной трассе М-6 «Каспий». Один человек скончался на месте, еще один пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

