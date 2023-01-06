Число пострадавших в автоаварии в Москве увеличилось до восьми
Восемь человек, среди которых ребенок, пострадали в автоаварии на Севастопольском проспекте в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.
ДТП произошло вечером 5 января на Севастопольском проспекте, дом 7. Там столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, виновник аварии — водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу.
Сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее смертельная автоавария произошла на федеральной трассе М-6 «Каспий». Один человек скончался на месте, еще один пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Бывшие председатель правительства Дагестана погиб в автоаварии в Махачкале
- Число пострадавших в автоаварии в Москве увеличилось до восьми
- Пушков: Слова Байдена о помощи Киеву - подтверждение того, что Запад воюет с Россией
- Путин посетит богослужение в рождественскую ночь
- Украина: Нетаньяху может стать посредником между Москвой и Киевом
- Зеленский отверг объявленное Москвой предложение о перемирии
- Германия отправит Киеву дополнительный комплекс Patriot
- На Украине сочли «несерьезным» предложение о временном прекращении огня
- Принц Гарри сообщил, что употреблял кокаин
- Стало известно, как легче переносить аномальные морозы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru