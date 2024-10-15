Бывшему вице-мэру Челябинска продлили арест до 16 января

Таким образом, суд отказал защите в ходатайстве о смягчении меры пресечения.

По версии следствия, Репринцев совершал преступления с июля 2017 года по январь 2020 года. Чиновник незаконно получил по меньшей мере 15,5 млн рублей через посредника (депутата) от сотрудников коммерческого предприятия за помощь в утверждении, согласовании и подготовке документов по планировке территории в Советском районе Челябинска и за исключение строительного объекта из списка объектов для проведения саммитов БРИКС и ШОС.

Ранее сообщалось, что бывшему вице-губернатору Ленобласти по строительству Михаилу Москвину просят назначить 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 27 млн рублей за взятку в особо крупном размере.

