Бывшему вице-мэру Челябинска продлили арест до 16 января
Бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву продлили арест на три месяца. Обвиняемый в многомиллионной взятке экс-чиновник останется под стражей до 16 января. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Таким образом, суд отказал защите в ходатайстве о смягчении меры пресечения.
По версии следствия, Репринцев совершал преступления с июля 2017 года по январь 2020 года. Чиновник незаконно получил по меньшей мере 15,5 млн рублей через посредника (депутата) от сотрудников коммерческого предприятия за помощь в утверждении, согласовании и подготовке документов по планировке территории в Советском районе Челябинска и за исключение строительного объекта из списка объектов для проведения саммитов БРИКС и ШОС.
Ранее сообщалось, что бывшему вице-губернатору Ленобласти по строительству Михаилу Москвину просят назначить 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 27 млн рублей за взятку в особо крупном размере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru