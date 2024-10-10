Суд арестовал жену экс-главы района Дагестана по делу о хищении средств
Суд постановил отправить под домашний арест жену бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по делу о растрате, сообщает РИА Новости со ссылкой па и источник в правоохранительных органах республики.
Женщина была задержана в связи с обвинениями в хищении бюджетных средств. По версии следствия, в 2014 году подозреваемая фиктивно устроила свою родственницу на должность делопроизводителя в детский сад, что привело к незаконному присвоению более 121 тыс. рублей.
Муж задержанной также находится под следствием по обвинениям в крупном мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.
Его арест был продлен до 5 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru