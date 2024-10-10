Суд арестовал жену экс-главы района Дагестана по делу о хищении средств

Суд постановил отправить под домашний арест жену бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по делу о растрате, сообщает РИА Новости со ссылкой па и источник в правоохранительных органах республики.

Женщина была задержана в связи с обвинениями в хищении бюджетных средств. По версии следствия, в 2014 году подозреваемая фиктивно устроила свою родственницу на должность делопроизводителя в детский сад, что привело к незаконному присвоению более 121 тыс. рублей.