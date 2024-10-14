СМИ: Экс-губернатору Ленобласти Москвину просят назначить 8 лет строгого режима
Бывшему вице-губернатору Ленобласти по строительству Михаилу Москвину просят назначить 8 лет колонии строгого режима и штраф размером 27 млн рублей за взятку в особо крупном размере, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Мужчину задержали в марте 2023 года в рамках уголовного дела о взятке размером 6,5 млн рублей. После 8 месяцев в СИЗО, экс-чиновник признал вину и был отправлен под домашний арест.
По информации объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, помимо строгого режима и крупного штрафа обвинение также просит лишить Москвина права занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет.
Ранее стало известно, что в уголовном деле о растрате в особо крупном размере, которое завели на бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, фигурируют врач, учительница, юрист и жена политика, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru