Бывшего замначальника филиала Минобороны арестовали за мошенничество
Суд отправил экс-замначальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александра Случака под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Случак совершил хищение на сумму не менее 20 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал военных следственных органов Следственного комитета России.
Кроме того, отправлен под стражу гендиректор ООО «Транслесстрой» Озман Авдалян.
Следствие полагает, что Авдолян и Случак занизили стоимость подлежащего вырубке леса во время исполнения государственного контракта по вырубке лесных насаждений Минобороны России. Похищенные денежные средства обвиняемые разделили между собой.
Ранее расследование по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова продлили до конца декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru