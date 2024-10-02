Бывшего замначальника филиала Минобороны арестовали за мошенничество

Кроме того, отправлен под стражу гендиректор ООО «Транслесстрой» Озман Авдалян.

Следствие полагает, что Авдолян и Случак занизили стоимость подлежащего вырубке леса во время исполнения государственного контракта по вырубке лесных насаждений Минобороны России. Похищенные денежные средства обвиняемые разделили между собой.

Ранее расследование по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова продлили до конца декабря.

