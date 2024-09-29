Расследование по делу экс-замминистра обороны Булгакова продлили до конца декабря

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова продлено до конца декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

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В документах указано, что срок следствия продлен до 25 декабря. Министру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным СМИ, подконтрольная Булгакову фирма необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей. На своей должности генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии.

Ранее военный суд заключил под стражу экс-замминистра обороны МО РФ Павла Попова. Он пробудет под арестом до 29 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Ерешко
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