Бывшего замглавы Тюмени арестовали по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Тюмени арестовал до 18 ноября экс-замглавы города Сергея Роженцева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

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Бывшего чиновника подозревают в завышении цен на снаряжение для нужд спецоперации России на Украине.

Пост замглавы Тюмени фигурант занимал с 2009 по 2012 год. На момент ареста он был гендиректором группы компаний «Интеллект» и «Деловой мир».

Ранее Тверской районный суд Москвы на два месяца продлил срок ареста экс-главе Военно-строительной компании Минобороны России Андрею Белкову.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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