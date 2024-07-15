Бывшего замдиректора Росгвардии будут судить за хищение 400 млн рублей

В Московский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и гендиректора фирмы-подрядчика «СпецШвейСнаб» Игоря Шальнова. Они обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, подозреваемые похитили 395,7 млн. рубля при закупках вещевого имущества за счет сильного завышения стоимости, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Как отметил парламентарий, бывший генерал Милейко вместе с руководителями Росгвардии в 2017 году передали все контракты на поставку «вещевки» фирме «СпецШвейСнаб». За 2,5 года было заключено 134 контракта более, чем на 3,6 млрд рубля. Из них 10% были украдены.

В 2021 году Милейко был осужден на шесть лет колонии за мошенничество, лишён генеральского звания и наград. В связи с рассмотрением нового уголовного дела бывшего замдиректора Росгвардии этапировали в Москву из колонии в Кировской области. В августе нынешнего года бывший генерал должен был условно-досрочно освободиться.

Ранее сообщалось, что двое приближенных бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, находящегося под следствием, скончались в один день.


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ФОТО: rosgvard.ru
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