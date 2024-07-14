Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова скончались в один день
Двое приближенных бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова скончались в один день, сообщает «Лента.ру».
52-летний предприниматель Игорь Котельников и 61-летний глава управления государственной экспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев умерли 8 июля.
В рамках расследования дела Иванова следователи допрашивали Хандаева, который был в прямом подчинении у бывшего замминистра, но не был арестован. Причина его смерти не называется.
Бизнесмен Игорь Котельников умер в московском СИЗО-4 «Медведь». Его обвиняли в даче взяток высшим должностным чинам военного ведомства. Причина смерти — проблемы с сердцем. Как заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева, уход из жизни Котельникова связан с условиями содержания в карцере в жару.
Ранее стало известно, что в уголовном деле Иванова о получении крупной взятки появляются все новые подробности и даже новые фигуранты. Причем это не только чиновники, но и сотрудничавшие с ними бизнесмены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru