Бывшего топ-менеджера «ФК Открытие» заочно арестовали по делу о растрате

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство предварительного следствия касательно избрания обвиняемому меры пресечения. Из базы МВД следует, что Ромаев находится в розыске.

Ромаев был главой правления банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 года, а также был членом совета директоров «Открытие холдинга» до конца 2017 года.

Ранее журналистку, учредителя портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую объявили в международный розыск.

