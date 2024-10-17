Бывшего топ-менеджера «ФК Открытие» заочно арестовали по делу о растрате

Столичный Мещанский суд заочно арестовал экс-председателя правления «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева 17 октября. Бывшего топ-менеджера обвиняют в растрате в особо крупном размере, сообщила пресс-служба суда.

Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство предварительного следствия касательно избрания обвиняемому меры пресечения. Из базы МВД следует, что Ромаев находится в розыске.

Ромаев был главой правления банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 года, а также был членом совета директоров «Открытие холдинга» до конца 2017 года.

Ранее журналистку, учредителя портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую объявили в международный розыск.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Уголовное ДелоРастратаАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры