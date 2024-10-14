Журналистку Соколовскую объявили в международный розыск
Журналистку, учредителя портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую объявили в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что журналистка скрывается от органов предварительного следствия, она уехала в Эстонию, сообщает 360.ru.
«Она объявлена 19 июля 2024 года в федеральный розыск… после чего 29 июля... она объявлена в международный розыск на территории стран-членов Интерпола», — указано в документах.
В июле 2023 года в отношении Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России. Позже суд в Москве заочно арестовал журналистку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru