Журналистку Соколовскую объявили в международный розыск

Журналистку, учредителя портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую объявили в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Против украинской журналистки Соколовской возбудили дело о фейках о российской армии

Отмечается, что журналистка скрывается от органов предварительного следствия, она уехала в Эстонию, сообщает 360.ru.

«Она объявлена 19 июля 2024 года в федеральный розыск… после чего 29 июля... она объявлена в международный розыск на территории стран-членов Интерпола», — указано в документах.

В июле 2023 года в отношении Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России. Позже суд в Москве заочно арестовал журналистку.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:РозыскФейкЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры