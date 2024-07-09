Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

В сообщении говорится, что вдова Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), была арестована на два месяца.

«Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», - указали в суде.

Также отмечается, что «Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия», поэтому её объявили в розыск.

Ранее Евросоюз объявил о вводе персональных санкций в связи со смертью политика Алексея Навального, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

