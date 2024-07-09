Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В сообщении говорится, что вдова Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), была арестована на два месяца.
«Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», - указали в суде.
Также отмечается, что «Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия», поэтому её объявили в розыск.
Ранее Евросоюз объявил о вводе персональных санкций в связи со смертью политика Алексея Навального, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru