Адвокат: экс-замминистр культуры РФ Пирумов получил 8,5 лет колонии за хищения

По его словам, Красногорский суд Московской области приговорил экс-заместителя к 8 годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1,5 млн рублей.

«Мы не согласны с этим решением и обжалуем его», - добавил Куприянов.

Судом было установлено, что Пирумов и бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо перечислили большую часть средств, выделенных на реставрацию Эрмитажа, в подконтрольные им организации. Мазо скрылся от следствия за границей.

Ранее Второй Западный окружной военный суд на 20 лет посадил бывшего гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко за хищение бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.