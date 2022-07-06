Адвокат: экс-замминистр культуры РФ Пирумов получил 8,5 лет колонии за хищения
Адвокат Фёдор Куприянов, представляющий интересы бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, заявил, что его клиент был признан виновным в хищении бюджетных денежных средств, сообщает ТАСС.
По его словам, Красногорский суд Московской области приговорил экс-заместителя к 8 годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1,5 млн рублей.
«Мы не согласны с этим решением и обжалуем его», - добавил Куприянов.
Судом было установлено, что Пирумов и бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо перечислили большую часть средств, выделенных на реставрацию Эрмитажа, в подконтрольные им организации. Мазо скрылся от следствия за границей.
Ранее Второй Западный окружной военный суд на 20 лет посадил бывшего гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко за хищение бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.
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