Бывшего пресс-секретаря мэра Якутска задержали по подозрению в вымогательстве
10 февраля 202216:20
В Якутске сотрудники ФСБ задержали бывшего пресс-секретаря мэра и блогера Сусанну Рожину. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Рожина была задержана в отеле «Азимут». По данным следствия, блогер вымогала у риелтора 50 млн рублей, угрожая раскрытием компромата.
Ранее в своем Telegram-канале Рожина писала, что сейчас ведет несколько расследований о картельном сговоре застройщиков.
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10 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru