Бывшего пресс-секретаря мэра Якутска задержали по подозрению в вымогательстве

В Якутске сотрудники ФСБ задержали бывшего пресс-секретаря мэра и блогера Сусанну Рожину. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что Рожина была задержана в отеле «Азимут». По данным следствия, блогер вымогала у риелтора 50 млн рублей, угрожая раскрытием компромата.

Ранее в своем Telegram-канале Рожина писала, что сейчас ведет несколько расследований о картельном сговоре застройщиков.


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Фото: facebook.com/iazar
ТЕГИ:ЯкутскЗадержание
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