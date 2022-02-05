Министр туризма Ставрополья задержан по подозрению в превышении полномочий

Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона.

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«Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения», — цитирует сообщение надзорного ведомства ТАСС.

Главу Минтуризма Ставрополья подозревают в махинациях при организации фестиваля фейерверков. Ведомство в 2021 году заключило госконтракт на проведение мероприятия, которое, как оказалось, уже провели годом ранее. При формировании стоимости контракта сумму завысили в 10 раз, ущерб краевому бюджету оценивается более чем в 25,1 млн рублей.

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ФОТО: pxhere.com
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